УАФ подаст в суд на издания УНИАН и ТСН за распространение ложной информации о Павелко
Официальное заявление Ассоциации
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
УАФ официально заявила, что подает в суд на издания УНИАН и ТСН за распространение ложной информации о президенте организации Андрее Павелко.
"Реагируя на распространение отдельными СМИ ложной информации, сообщаем о следующем.
Никакого решения суда, которое запрещало бы президенту УАФ Андрею Павелко переизбираться в состав исполкома УЕФА, не существует.
Андрей Павелко успешно прошел все проверки УЕФА, после чего его кандидатура была утверждена на выборах в исполком организации. Он является единственным представителем Украины среди всех кандидатов.Читайте такжеУАФ: Павелко продолжает исполнять свои обязанности. Решение Печерского суда не вступило в законную силу
Защитить свое место в руководящем органе УЕФА для Украины чрезвычайно важно, ведь в следующие два года свое представительство в нем будет иметь "страна 404". Последняя, безусловно, заинтересована в том, чтобы наше государство потеряло в УЕФА свои действующие позиции.
УАФ вынуждена подать в суд на издания УНИАН и ТСН за распространение ложной информации в статьях "По решению суда Павелко не может переизбираться в УЕФА", "Суд запретил Павелко переизбираться в УЕФА: детали громкого дела".
Просим СМИ внимательно относиться к подобным вбросам, проверять информацию и не становиться сообщниками оппонентов Украины в ее борьбе за свое футбольное представительство на международной арене", - говорится в заявлении УАФ.
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