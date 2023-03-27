УАФ подаст в суд на издания УНИАН и ТСН за распространение ложной информации о Павелко

УАФ официально заявила, что подает в суд на издания УНИАН и ТСН за распространение ложной информации о президенте организации Андрее Павелко.

"Реагируя на распространение отдельными СМИ ложной информации, сообщаем о следующем.

Никакого решения суда, которое запрещало бы президенту УАФ Андрею Павелко переизбираться в состав исполкома УЕФА, не существует.

Андрей Павелко успешно прошел все проверки УЕФА, после чего его кандидатура была утверждена на выборах в исполком организации. Он является единственным представителем Украины среди всех кандидатов.

Защитить свое место в руководящем органе УЕФА для Украины чрезвычайно важно, ведь в следующие два года свое представительство в нем будет иметь "страна 404". Последняя, безусловно, заинтересована в том, чтобы наше государство потеряло в УЕФА свои действующие позиции.

УАФ вынуждена подать в суд на издания УНИАН и ТСН за распространение ложной информации в статьях "По решению суда Павелко не может переизбираться в УЕФА", "Суд запретил Павелко переизбираться в УЕФА: детали громкого дела".

Просим СМИ внимательно относиться к подобным вбросам, проверять информацию и не становиться сообщниками оппонентов Украины в ее борьбе за свое футбольное представительство на международной арене", - говорится в заявлении УАФ.