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УАФ подаст в суд на издания УНИАН и ТСН за распространение ложной информации о Павелко

Общие новости
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Официальное заявление Ассоциации

УАФ подаст в суд на издания УНИАН и ТСН за распространение ложной информации о Павелко

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

УАФ официально заявила, что подает в суд на издания УНИАН и ТСН за распространение ложной информации о президенте организации Андрее Павелко.

"Реагируя на распространение отдельными СМИ ложной информации, сообщаем о следующем.

Никакого решения суда, которое запрещало бы президенту УАФ Андрею Павелко переизбираться в состав исполкома УЕФА, не существует.

Андрей Павелко успешно прошел все проверки УЕФА, после чего его кандидатура была утверждена на выборах в исполком организации. Он является единственным представителем Украины среди всех кандидатов.

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Защитить свое место в руководящем органе УЕФА для Украины чрезвычайно важно, ведь в следующие два года свое представительство в нем будет иметь "страна 404". Последняя, безусловно, заинтересована в том, чтобы наше государство потеряло в УЕФА свои действующие позиции.

УАФ вынуждена подать в суд на издания УНИАН и ТСН за распространение ложной информации в статьях "По решению суда Павелко не может переизбираться в УЕФА", "Суд запретил Павелко переизбираться в УЕФА: детали громкого дела".

Просим СМИ внимательно относиться к подобным вбросам, проверять информацию и не становиться сообщниками оппонентов Украины в ее борьбе за свое футбольное представительство на международной арене", - говорится в заявлении УАФ.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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Prach13 (Дрогобич)
27.03.2023 в 20:04
Вони мають відповісти за знущання зі Збірноі!Призначення Ротаня тренером це вже насмішка над вболівальником!а давше йому молодіжку а піздніше щей Національну збірні!це витерти ноги об нас.
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Лекарь (село Дарниця)
27.03.2023 в 19:58
Подати в український суд на бєніни помийки - все одно що пердіти в лужу. А ну, павелка, давай, подай. Подай, та виграй! А я подивлюся, як в тебе вийде. Бо ніхто, навіть святий, не виграє у бєні суд у цій країні, бо вона йому належить.
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K-Spirit (Киев)
27.03.2023 в 19:21
Переизбираться будет по факсу или по скайпу? Загранпаспорт хоть есть?
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