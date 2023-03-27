  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. 18 немецких танков Leopard 2 прибыли в Украину
В тренде

18 немецких танков Leopard 2 прибыли в Украину

Общие новости
(1 голосов)

Такие данный приходят из Германии

18 немецких танков Leopard 2 прибыли в Украину

German Armed Forces

Новина українською

В Украину прибыли 18 танков Leopard 2 из Германии.

Об этом пишет Spiegel.

Позже канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что обещанные правительством в Берлине танки Leopard 2 прибыли в Украину.

Читайте такжеОлаф Шольц дал свой прогноз относительно продолжительности войны в Украине

Как пишет ntv, об этом Шольц заявил на пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте в Роттердаме.

"Мы выполнили то, о чем объявили", - заявил Шольц.

Ранее глава Минобороны Германии Писториус заявлял, что в марте Украина получит 21 танк Leopard 2 в модификации A6. По его словам, 18 танков отправят из Германии, еще три – из Португалии.

В середине марта украинские танковые экипажи завершили обучение на Leopard 2 боевыми стрельбами.

Как и в случае с другими системами вооружений, правительственные структуры не разглашают информацию о транспортировке танков из соображений секретности и безопасности.

По теме
yellow-arrow
УАФ подаст в суд на издания УНИАН и ТСН за распространение ложной информации о Павелко
yellow-arrow
Во Львове задержали российскую шпионку с Николаевщины, которая собирала данные о ВСУ
yellow-arrow
Последствия российского удара по Славянску: 25 раненых, пятеро в тяжелом состоянии - ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Олаф Шольц
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
студент (Харьков)
27.03.2023 в 22:29
Spiegel: Німеччина хоче збільшити військову допомогу Україні до понад 15 млрд євро. Німці вже починають розуміти, що потрібно підтримувати Україну, а не фашистський режим путіна!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде