18 немецких танков Leopard 2 прибыли в Украину
Такие данный приходят из Германии
German Armed Forces
В Украину прибыли 18 танков Leopard 2 из Германии.
Об этом пишет Spiegel.
Позже канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что обещанные правительством в Берлине танки Leopard 2 прибыли в Украину.
Как пишет ntv, об этом Шольц заявил на пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте в Роттердаме.
"Мы выполнили то, о чем объявили", - заявил Шольц.
Ранее глава Минобороны Германии Писториус заявлял, что в марте Украина получит 21 танк Leopard 2 в модификации A6. По его словам, 18 танков отправят из Германии, еще три – из Португалии.
В середине марта украинские танковые экипажи завершили обучение на Leopard 2 боевыми стрельбами.
Как и в случае с другими системами вооружений, правительственные структуры не разглашают информацию о транспортировке танков из соображений секретности и безопасности.
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