18 немецких танков Leopard 2 прибыли в Украину

В Украину прибыли 18 танков Leopard 2 из Германии.

Об этом пишет Spiegel.

Позже канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что обещанные правительством в Берлине танки Leopard 2 прибыли в Украину.

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Как пишет ntv, об этом Шольц заявил на пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте в Роттердаме.

"Мы выполнили то, о чем объявили", - заявил Шольц.

Ранее глава Минобороны Германии Писториус заявлял, что в марте Украина получит 21 танк Leopard 2 в модификации A6. По его словам, 18 танков отправят из Германии, еще три – из Португалии.

В середине марта украинские танковые экипажи завершили обучение на Leopard 2 боевыми стрельбами.

Как и в случае с другими системами вооружений, правительственные структуры не разглашают информацию о транспортировке танков из соображений секретности и безопасности.