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Challenger, Stryker и Marder: Резников показал бронетехнику, ставшую на вооружение в ДШВ - ФОТО

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Техника западных партнеров уже в Украине

Challenger, Stryker и Marder: Резников показал бронетехнику, ставшую на вооружение в ДШВ - ФОТО

facebook.com/MinistryofDefence.UA

Новина українською

В понедельник, 27 марта, министр обороны Украины Алексей Резников показал новую технику от западных партнеров, уже находящуюся в подразделениях десантников ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сегодня имел честь совместно с командующим ДШВ ВСУ генерал-майором Максимом "Майком" Миргородским и нашими десантниками обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях. Challenger'ы от Британии, Stryker'ы & Cougar'ы от США и Marder'ы от Германии" .

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Еще год назад никто бы не мог подумать, что поддержка партнеров будет столь мощной. Что весь цивилизованный мир перезагрузится и в конце концов сопротивится кровавому агрессору, стране-террористу РФ.

За этот год все поменялось. Украина изменила мир. Стойкость украинского народа и мастерство нашей армии убедили, что Украина победит. И мы уже побеждаем. Ведь "спецоперация" орков идет "по плану" - они роют окопы и пытаются укрепляться. В своих головах они уже изменили парадигму с "мы вторая армия мира и мы вас победим за три дня" на "надо переходить в оборону"", - говорится в сообщении.

По словам министра, эта новая техника составит хорошую компанию своим "побратимам" на поле боя. Вскоре ее преимущества благодаря украинским военным ощутят на себе российские оккупанты. Резников выразил уверенность, что все украинские города будут освобождены и Силы обороны выйдут на границы, международно признанные в 1991 году.

Challenger, Stryker и Marder: Резников показал бронетехнику, ставшую на вооружение в ДШВ - ФОТО - изображение 1
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В статье: война с россией Алексей Резников
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