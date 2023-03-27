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Бои за Бахмут: в разведке показали, как снайперы уничтожают россиян. ВИДЕО

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За каждое преступление будет настоящая расплата

Бои за Бахмут: в разведке показали, как снайперы уничтожают россиян. ВИДЕО

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Новина українською

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов под Бахмутом. Снайперы ждут, выявляют и устраняют врагов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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На видео видно, как снайперы ГУР выявляют россиян, наводят прицел и искусно уничтожают врагов один за другим.

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В статье: война с россией
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