Бои за Бахмут: в разведке показали, как снайперы уничтожают россиян. ВИДЕО
За каждое преступление будет настоящая расплата
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Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов под Бахмутом. Снайперы ждут, выявляют и устраняют врагов.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
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На видео видно, как снайперы ГУР выявляют россиян, наводят прицел и искусно уничтожают врагов один за другим.
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