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Уже больше 3600 уничтоженных танков. Генштаб обновил данные о потерях России

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За понедельник ликвидировано более полутысячи оккупантов

Уже больше 3600 уничтоженных танков. Генштаб обновил данные о потерях России

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ с учетом показателей за 27 марта 2023 года.

За понедельник было ликвидировано еще 570 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 171 730 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 67 единиц техники, в том числе почти два десятка беспилотников. Ранее сообщалось, что силы ПВО отразили атаку шахедов по столице. Заметим, что количество уничтоженных танков уже перевалило за 3600 единиц.

Потери россиян в технике:

  • танков - 3602 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 6966 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 2653 (+15) ед,
  • РСЗО - 525 (+2) ед,
  • средства ПВО - 277 (+0) ед,
  • самолетов - 305 (+0) ед,
  • вертолетов - 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2235 (+19),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5502 (+9) ед,
  • специальная техника – 287 (+2).
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В статье: война с россией
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