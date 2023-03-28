Генштаб: Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке вторника, 28 марта, сообщает, что за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили 62 атаки россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Указывается, что самые жестокие бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

На Купянском и Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Крохмальное, Кременная, Кузьмино, Билогоровка, Верхнекамянское и Берестовое.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, а также в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское и Озаряновка.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка.

В понедельник россияне нанесли 24 авиационных и 12 ракетных ударов, совершили 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, в результате ракетного удара по инфраструктуре города Славянск Донецкой области пострадали гражданские люди, есть погибшие. Повреждены многоэтажные и частные дома. В Херсонской области в городе Берислав от авиационного удара противника пострадал гражданский объект.

Авиация Сил обороны Украины в свою очередь за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава окупантов, а также один - по зенитно-ракетному комплексу. Также, за прошедшие сутки, украинские воины сбили 5 вражеских разведывательных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 3 пункта управления, а также район сосредоточения живой силы противника, артиллерийское подразделение на огневой позиции, склад боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и еще две важные цели оккупантов.