РФ может вернуть себе доминирование в украинском небе с помощью истребителей 4-го поколения
Су-35
Rulexip
Российские истребители четвертого поколения Су-35 усиливают "доминирование" РФ в зоне боевых действий, это может стать тревожным изменением для Украины и ее партнеров. Об этом пишет ABC News со ссылкой на источники в украинской власти.
Это потенциально тревожное изменение для США и их союзников, поскольку неспособность РФ достичь полного преимущества в воздухе на протяжении всей войны была ключевым фактором успехов Украины на поле боя. Но Россия заменила старые модели самолетов на более современные Су-35.
Этот истребитель оснащен "очень эффективным радаром и ракетами большой дальности", и Россия использует эти самолеты для атак на украинские самолеты в воздухе, а также для операций наземной поддержки. Украина "не имеет возможностей" противостоять этой угрозе, а армия врага при этом имеет "в 12 раз больше самолетов", чем ВСУ.
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