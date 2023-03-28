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РФ может вернуть себе доминирование в украинском небе с помощью истребителей 4-го поколения

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Су-35

РФ может вернуть себе доминирование в украинском небе с помощью истребителей 4-го поколения

Rulexip

Новина українською

Российские истребители четвертого поколения Су-35 усиливают "доминирование" РФ в зоне боевых действий, это может стать тревожным изменением для Украины и ее партнеров. Об этом пишет ABC News со ссылкой на источники в украинской власти.

Это потенциально тревожное изменение для США и их союзников, поскольку неспособность РФ достичь полного преимущества в воздухе на протяжении всей войны была ключевым фактором успехов Украины на поле боя. Но Россия заменила старые модели самолетов на более современные Су-35.

Этот истребитель оснащен "очень эффективным радаром и ракетами большой дальности", и Россия использует эти самолеты для атак на украинские самолеты в воздухе, а также для операций наземной поддержки. Украина "не имеет возможностей" противостоять этой угрозе, а армия врага при этом имеет "в 12 раз больше самолетов", чем ВСУ.

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В статье: война с россией
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Источник:
ABC

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