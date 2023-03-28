РФ может вернуть себе доминирование в украинском небе с помощью истребителей 4-го поколения

Российские истребители четвертого поколения Су-35 усиливают "доминирование" РФ в зоне боевых действий, это может стать тревожным изменением для Украины и ее партнеров. Об этом пишет ABC News со ссылкой на источники в украинской власти.

Это потенциально тревожное изменение для США и их союзников, поскольку неспособность РФ достичь полного преимущества в воздухе на протяжении всей войны была ключевым фактором успехов Украины на поле боя. Но Россия заменила старые модели самолетов на более современные Су-35.

Этот истребитель оснащен "очень эффективным радаром и ракетами большой дальности", и Россия использует эти самолеты для атак на украинские самолеты в воздухе, а также для операций наземной поддержки. Украина "не имеет возможностей" противостоять этой угрозе, а армия врага при этом имеет "в 12 раз больше самолетов", чем ВСУ.