Spiegel: Германия хочет в несколько раз увеличить военную помощь Украине в ближайшие годы
Секретное письмо немецкого министерства финансов
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В Германии хотят впятеро увеличить военную помощь Украине. В Берлине могут принять решение увеличить помощь Киеву на ближайшие годы – с 3 до 15 миллиардов евро. Об этом написало издание Spiegel.
Журналисты отметили, что получили секретное письмо немецкого министерства финансов. В ведомстве планируют отправить его в бюджетный комитет Бундестага. В письме член Свободной демократической партии Флориан Тонкар, государственный секретарь министра финансов Кристиана Линднера просит парламентариев предоставить больше денег на помощь Украине.
Чтобы расширить военную поддержку Киева в ближайшие годы, требуется одобрение бюджетного комитета. Речь идет о материалах "в сфере ПВО, бронированной гусеничной технике, поставках боеприпасов для систем вооружения, поставляемых Германией, и артиллерии".
Берлин выделил 2,2 миллиарда евро на финансирование поставок оружия в Украину, а также повторный заказ систем вооружения для замены переданного оружия. В течение 2023 года сумму планируют увеличить до 5,4 миллиарда евро, а в ближайшие годы будет выделено еще 8,8 миллиарда евро. То есть в общем на военную помощь в правительстве планируют выделить не менее миллиарда.
Страна уже направила ВСУ все 18 танков Leopard 2 модификации, которые правительство ФРГ обещало передать Украине. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкие танки играют решающую роль на поле боя. "На нас можно положиться. Обещано – доставлено", – подчеркнул он.
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