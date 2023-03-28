РФ ударила управляемой авиационной бомбой по Сумщине, враг испытывает новую тактику

Российско-оккупационные войска ударили управляемой авиационной бомбой по Белополью в Сумской области, об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале. Он отметил, что один человек получил ранения, а враг испытывает новую тактику.

"Враг продолжает обстреливать Белополье на Сумщине, россияне совершили авиаудар управляемой авиационной бомбой. В результате обстрела произошло возгорание хозяйственной постройки, также повреждены 2 частных дома, уличный газопровод низкого давления, двухэтажный многоквартирный жилой дом". "Пострадал 1 человек. Враг пытается испытывать новую тактику обстрелов Украины на гражданских. Типичный терроризм государства-террориста".