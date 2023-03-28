РФ ударила управляемой авиационной бомбой по Сумщине, враг испытывает новую тактику
Есть пострадавший
Ермак Телеграм-канал
Российско-оккупационные войска ударили управляемой авиационной бомбой по Белополью в Сумской области, об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале. Он отметил, что один человек получил ранения, а враг испытывает новую тактику.
"Враг продолжает обстреливать Белополье на Сумщине, россияне совершили авиаудар управляемой авиационной бомбой. В результате обстрела произошло возгорание хозяйственной постройки, также повреждены 2 частных дома, уличный газопровод низкого давления, двухэтажный многоквартирный жилой дом".
"Пострадал 1 человек. Враг пытается испытывать новую тактику обстрелов Украины на гражданских. Типичный терроризм государства-террориста".
Популярное сейчас
- РФ может вернуть себе доминирование в украинском небе с помощью истребителей 4-го поколения
- Поражение молодежки, планы Динамо, лидерство Франции. Главные новости за 27 марта
- Гецко: Игра сборной Украины против Англии напоминала товарищеский матч ветеранов
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО