В Минобороны подтвердили прибытие британских танков Challenger 2 в Украину

В Министерстве обороны Украины официально подтвердили, что британские танки Challenger 2 прибыли в Украину. Об этом сообщила в понедельник агентству AFP пресс-секретарь Минобороны Ирина Золотарь. Других подробностей она не предоставила.

Утром во вторник, 28 марта, министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал видео с британскими танками в Украине.

"Было очень приятно проехаться на первом украинском танке Challenger 2. Такие танки, поставленные Великобританией, недавно прибыли в нашу страну. Эти фантастические машины вскоре приступят к выполнению боевых задач. Спасибо Риши Сунаку, Бену Уоллесу и британскому народу".

It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin.

Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country.

These fantastic machines will soon begin their combat missions.

Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the ???????? people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 28, 2023