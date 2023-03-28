  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Минобороны подтвердили прибытие британских танков Challenger 2 в Украину
В тренде

В Минобороны подтвердили прибытие британских танков Challenger 2 в Украину

Общие новости
(2 голосов)

Есть комментарий и видео

В Минобороны подтвердили прибытие британских танков Challenger 2 в Украину

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Министерстве обороны Украины официально подтвердили, что британские танки Challenger 2 прибыли в Украину. Об этом сообщила в понедельник агентству AFP пресс-секретарь Минобороны Ирина Золотарь. Других подробностей она не предоставила.

Утром во вторник, 28 марта, министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал видео с британскими танками в Украине.

"Было очень приятно проехаться на первом украинском танке Challenger 2. Такие танки, поставленные Великобританией, недавно прибыли в нашу страну. Эти фантастические машины вскоре приступят к выполнению боевых задач. Спасибо Риши Сунаку, Бену Уоллесу и британскому народу".

Читайте такжеСША стремятся ускорить поставки танков Abrams для ВСУ – Кирби

По теме
yellow-arrow
"Бросает вызов здравому смыслу". Спецдокладчик ООН выступила против отстранения воющих в Украине спортсменов РФ
yellow-arrow
Spiegel: Германия хочет в несколько раз увеличить военную помощь Украине в ближайшие годы
yellow-arrow
РФ ударила управляемой авиационной бомбой по Сумщине, враг испытывает новую тактику
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Алексей Резников танк Challenger 2
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
france24.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде