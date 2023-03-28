В Минобороны подтвердили прибытие британских танков Challenger 2 в Украину
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Getty Images / Global Images Ukraine
В Министерстве обороны Украины официально подтвердили, что британские танки Challenger 2 прибыли в Украину. Об этом сообщила в понедельник агентству AFP пресс-секретарь Минобороны Ирина Золотарь. Других подробностей она не предоставила.
Утром во вторник, 28 марта, министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал видео с британскими танками в Украине.
"Было очень приятно проехаться на первом украинском танке Challenger 2. Такие танки, поставленные Великобританией, недавно прибыли в нашу страну. Эти фантастические машины вскоре приступят к выполнению боевых задач. Спасибо Риши Сунаку, Бену Уоллесу и британскому народу".
It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 28, 2023
Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country.
These fantastic machines will soon begin their combat missions.
Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the ???????? people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN
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