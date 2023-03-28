Сырский: Главная задача – истощить превосходящие силы противника и нанести ему тяжелые потери

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский прокомментировал ситуацию на Бахмутском направлении:

"Россияне пытаются сконцентрировать главные свои усилия на Бахмутском направлении. Они не оставляют попыток окружить и захватить город. Залогом успеха каждого командира является его постоянная работа в подчиненных подразделениях. Это позволяет эффективно их применять на поле боя и своевременно выполнять поставленные боевые задачи".

"Во время моего пребывания в войсках, совместно с командирами мы согласовываем планы, которые будут иметь реальный результат не на карте, а на поле боя. Когда враг превосходит количественно, быть бок о бок со своими воинами – для меня дело чести. Благодаря героизму и профессионализму наших военных, умелым и слаженным действиям, эффективному использованию маневра и возможностей оружия, мы удерживаем крепость Бахмут вопреки различным срокам и прогнозам".

"Знание врага и самого себя открывает путь к победе. Поэтому мы тщательно изучаем его уязвимости, чтобы как можно эффективнее применять наши силы. Успешная стратегия всегда заключается в умении обращать себе на пользу любую ситуацию. На сегодня наша главная задача – истощить превосходящие силы противника и нанести ему тяжелые потери. Это позволит создать необходимые условия, которые будут способствовать освобождению украинской земли и ускорят нашу победу. Слава Украине! Смерть ее врагам!"