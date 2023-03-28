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"Бросает вызов здравому смыслу". Спецдокладчик ООН выступила против отстранения воющих в Украине спортсменов РФ

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(1 голосов)

Потому что солдаты РФ всего лишь "выполняли приказы"

"Бросает вызов здравому смыслу". Спецдокладчик ООН выступила против отстранения воющих в Украине спортсменов РФ

UN Photo

Новина українською

Специальный докладчик ООН в области культурных прав Александра Ксантаки заявила, что из соревнований не нужно исключать российских спортсменов, которые воевали против Украины, потому что они всего лишь "выполняли приказы".

Об этом она написала в Твиттере во время дискуссии с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем. Украинец спросил, нужно ли отстранять россиян, "если они охотно и с радостью идут воевать". Ксантаки ответила: "Нет. Их следует отстранить, если они совершили преступления против человечности, военные преступления, геноцид или пропагандировали войну".

Гераскевич переспросил, нужно ли позволять соревноваться людям, которые на передовой находятся в российско-оккупационной армии, участвуя в боевых действиях. Ксантаки ответила: "Нет. Мужчины во всем мире призваны участвовать в войнах. Мы не можем привлечь к ответственности всех людей, участвующих в незаконных войнах их государств, которые выполняют приказы. Тех, кто совершает преступления, мы должны отстранять".

Постоянный представитель в ООН Сергей Кислица ответил, что Ксантаки "бросает вызов здравому смыслу и моральным нормам". Кислица напомнил, что мнение Александры не следует считать позицией ООН. Специальные докладчики не выступают от имени организации.

2 февраля Ксантаки стала соавтором призыва на сайте ООН на предмет допуска россиян и белорусов к соревнованиям.

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В статье: Владислав Гераскевич война с россией Сергей Кислица ООН
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Источник:
twitter.com/AlexXanthaki

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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
28.03.2023 в 11:07
Вот что бы она запела , если бы воевали против ее страны и бомбили их города ? Думаю , что была бы против . Паскуды они продажные .
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