"Бросает вызов здравому смыслу". Спецдокладчик ООН выступила против отстранения воющих в Украине спортсменов РФ

Специальный докладчик ООН в области культурных прав Александра Ксантаки заявила, что из соревнований не нужно исключать российских спортсменов, которые воевали против Украины, потому что они всего лишь "выполняли приказы".

Об этом она написала в Твиттере во время дискуссии с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем. Украинец спросил, нужно ли отстранять россиян, "если они охотно и с радостью идут воевать". Ксантаки ответила: "Нет. Их следует отстранить, если они совершили преступления против человечности, военные преступления, геноцид или пропагандировали войну".

Гераскевич переспросил, нужно ли позволять соревноваться людям, которые на передовой находятся в российско-оккупационной армии, участвуя в боевых действиях. Ксантаки ответила: "Нет. Мужчины во всем мире призваны участвовать в войнах. Мы не можем привлечь к ответственности всех людей, участвующих в незаконных войнах их государств, которые выполняют приказы. Тех, кто совершает преступления, мы должны отстранять".

Постоянный представитель в ООН Сергей Кислица ответил, что Ксантаки "бросает вызов здравому смыслу и моральным нормам". Кислица напомнил, что мнение Александры не следует считать позицией ООН. Специальные докладчики не выступают от имени организации.

It's stunning that even if according to mandate she makes these comments as special rapporteur in her personal capacity as an independent expert & mandate holder - hence they are not UN position - the person dares to challenge common sense & moral grounds