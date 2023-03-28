  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Известно, куда россияне попали Шахедами в Киеве и Днепре во время ночной атаки
В тренде

Известно, куда россияне попали Шахедами в Киеве и Днепре во время ночной атаки

Общие новости
(1 голосов)

Спасатели ликвидировали последствия

Известно, куда россияне попали Шахедами в Киеве и Днепре во время ночной атаки

ДСНС

Новина українською

В ночь на 28 марта в Главное управление ГСЧС в г. Киеве начали поступать сообщения о взрыве и пожаре в Святошинском районе.

В результате вражеской атаки в 3-этажном административном здании произошло разрушение строительных конструкций на площади 200 квадратных метров. Также возник пожар, общей площадью 70 квадратных метров, который пожарные оперативно ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия в целом работало 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 50 человек личного состава.

Также рашисты ударили дроном по складскому помещению в Днепре. Вследствие вражеского удара сгорел металлический ангар, в котором хранятся овощи и фрукты. Площадь пожара составила 4000 кв. м. Огнем уничтожена крыша здания, повреждено оборудование. Пожар локализован в 01:15 и ликвидирован в 02:09. В результате происшествия погибших и травмированных нет.

Читайте такжеРоссияне в ночь на вторник совершили массированную атаку шахедами. ПВО отразила удар по Киеву

По теме
yellow-arrow
Сырский: Главная задача – истощить превосходящие силы противника и нанести ему тяжелые потери
yellow-arrow
СБУ: В апреле 2022-го президент Мотор Сичи заблокировал поставку боевого вертолета для ГУР МО
yellow-arrow
Вернидуб: Моя военная профессия - такелажник. Это важная, но и по-своему тяжелая работа
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией ДСНС
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ГСЧС

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде