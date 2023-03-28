Известно, куда россияне попали Шахедами в Киеве и Днепре во время ночной атаки

В ночь на 28 марта в Главное управление ГСЧС в г. Киеве начали поступать сообщения о взрыве и пожаре в Святошинском районе.

В результате вражеской атаки в 3-этажном административном здании произошло разрушение строительных конструкций на площади 200 квадратных метров. Также возник пожар, общей площадью 70 квадратных метров, который пожарные оперативно ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия в целом работало 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 50 человек личного состава.

Также рашисты ударили дроном по складскому помещению в Днепре. Вследствие вражеского удара сгорел металлический ангар, в котором хранятся овощи и фрукты. Площадь пожара составила 4000 кв. м. Огнем уничтожена крыша здания, повреждено оборудование. Пожар локализован в 01:15 и ликвидирован в 02:09. В результате происшествия погибших и травмированных нет.