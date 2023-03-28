  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. СБУ: В апреле 2022-го президент Мотор Сичи заблокировал поставку боевого вертолета для ГУР МО
В тренде

СБУ: В апреле 2022-го президент Мотор Сичи заблокировал поставку боевого вертолета для ГУР МО

Общие новости
(1 голосов)

Приказал разобрать на детали

СБУ: В апреле 2022-го президент Мотор Сичи заблокировал поставку боевого вертолета для ГУР МО

СБУ

Новина українською

Контрразведка и следователи СБУ разоблачили новые факты преступной деятельности президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, который подозревается в работе на агрессора. Установлена причастность чиновника к препятствованию законной деятельности Сил обороны в пользу страны-агрессора.

В апреле прошлого года он получил заказ от представителей ГУР МО по оплатной передаче ведомству вертолета типа МИ-2 для выполнения боевых задач на фронте. Впрочем, глава промышленного гиганта намеренно заблокировал выполнение соответствующего государственного заказа.

Для этого дал указание своим подчиненным разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию на него. Работники завода сняли лопасти и вывели из строя механизмы вертолета, которые отвечают за работу несущего винта.

Сейчас продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Фигурант был задержан СБУ в октябре 2022 года вместе с начальником Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия.

Читайте такжеСБУ сообщила о подозрении экс-боссам ГП Антонов, чьи действия привели к уничтожению Мрії

По теме
yellow-arrow
Сырский: Главная задача – истощить превосходящие силы противника и нанести ему тяжелые потери
yellow-arrow
Вернидуб: Моя военная профессия - такелажник. Это важная, но и по-своему тяжелая работа
yellow-arrow
Президент Украины в ближайшее время может приехать с визитом в Польшу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СБУ война с россией Вячеслав Богуслаев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СБУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде