СБУ: В апреле 2022-го президент Мотор Сичи заблокировал поставку боевого вертолета для ГУР МО
Приказал разобрать на детали
СБУ
Контрразведка и следователи СБУ разоблачили новые факты преступной деятельности президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, который подозревается в работе на агрессора. Установлена причастность чиновника к препятствованию законной деятельности Сил обороны в пользу страны-агрессора.
В апреле прошлого года он получил заказ от представителей ГУР МО по оплатной передаче ведомству вертолета типа МИ-2 для выполнения боевых задач на фронте. Впрочем, глава промышленного гиганта намеренно заблокировал выполнение соответствующего государственного заказа.
Для этого дал указание своим подчиненным разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию на него. Работники завода сняли лопасти и вывели из строя механизмы вертолета, которые отвечают за работу несущего винта.
Сейчас продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Фигурант был задержан СБУ в октябре 2022 года вместе с начальником Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия.
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