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В Раде объяснили, будет ли усиление мобилизации, и повлияет ли на нее размещение ядерного оружия в Беларуси

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В Раде объяснили, будет ли усиление мобилизации, и повлияет ли на нее размещение ядерного оружия в Беларуси

24 канал

Новина українською

Усилить мобилизацию в Украине могут, когда в этом будет необходимость на фронте, для контрнаступления в частности. Об этом народный депутат Украины и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сказал в эфире "Свобода.Утро".

"Когда Украина будет вынуждена переходить в контратаки, будут необходимы какие-то дополнительные силы и средства, которые должны обеспечить эффективность этих наступательных операций. Когда такая потребность возникнет, опять же, это будет определять Генеральный штаб, учитывая планирование, перспективы, и реальное текущее положение вещей. Я имею в виду, что война, к большому сожалению, неизбежно приводит к потерям – как безвозвратным, так и санитарным. И такие потери нуждаются в пополнении".

Возможное перемещение ядерного оружия из РФ в Беларусь не может стать причиной проведения дополнительной мобилизации, как об этом накануне заявил глава фракции "Слуга народа" и член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Давид Арахамия в интервью Sky News.

Вениславский также напомнил, что в Украине объявлена всеобщая мобилизация. А это означает, что все военнообязанные граждане могут быть мобилизованы, если в этом возникнет необходимость. Однако сейчас, после того, как в Украине увеличили численность ВСУ, а также других структур обороны и безопасности, потребности в дополнительной мобилизации нет.

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В статье: война с россией Федор Вениславский мобилизация
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Источник:
Радио Свобода

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