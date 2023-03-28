УАФ отсутствует в списке клиентов Joma на сайте компании
Прекратили сотрудничество?
фото из свободных источников
Украинская ассоциация футбола (УАФ) отсутствует в списке клиентов Joma на сайте испанской компании.
Как известно, сборная Украины продолжает выступать в экипировке фирмы. Интересно, что на официальном сайте ассоциации компания до сих пор указана как технический спонсор. Ранее сообщалось, что контракт с поставщиком формы действует еще 1,5 года.
Напомним, в начале марта питерский "Зенит" представил новый комплект формы, производителем которой является компания Joma. В УАФ ранее заявляли, что Joma не имеет отношения к презентации новой игровой формы клуба РФ.
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Источник:joma-sport.com
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