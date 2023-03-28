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Португалия передала ВСУ обещанные Leopard2A6, во Франции сделали заявление по снарядам и ПВО SAMP/T

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Эта ЗРК может сбивать баллистику

Португалия передала ВСУ обещанные Leopard2A6, во Франции сделали заявление по снарядам и ПВО SAMP/T

Eurosam + Getty

Новина українською

В Украину прибыли три танка Leopard 2A6, переданные Португалией. В стране заявили, что продолжат поддерживать Киев в борьбе против российского агрессора. Об этом сообщили в Минобороны Португалии.

Ранее Португалия приняла решение войти в танковую коалицию, которая будет поставлять Украине современные боевые машины. На вооружении Португалии есть 37 танков Leopard 2, 12 из них полностью исправны.

В то же время Франция удвоит поставку Украине 155-мм снарядов – до двух тысяч снарядов в месяц, заявил министр Вооруженных сил Себастьен Лекорню в интервью журналистам. Он заявил, что Париж "поставит наземную технику, необходимую для контрнаступления Украины". Министр добавил, что Франция также передаст Киеву ЗРК SAMP/T в ближайшее время, эти системы способны сбивать баллистические ракеты.

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В статье: война с россией ПВО ППО Leopard 2 Себастьян Лекорню SAMP/T
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Источник:
bfmtv.com

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