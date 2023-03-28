Португалия передала ВСУ обещанные Leopard2A6, во Франции сделали заявление по снарядам и ПВО SAMP/T
Эта ЗРК может сбивать баллистику
Eurosam + Getty
В Украину прибыли три танка Leopard 2A6, переданные Португалией. В стране заявили, что продолжат поддерживать Киев в борьбе против российского агрессора. Об этом сообщили в Минобороны Португалии.
Já estão na #Ucrânia???????? os 3 carros de combate #Leopard 2A6 doados por #Portugal????????, entregues conforme definido com os nossos parceiros. Portugal continua a apoiar a resistência ucraniana contra a ilegal invasão da Rússia????????. pic.twitter.com/fHmf4e3IyL— Defesa Nacional (@defesa_pt) March 27, 2023
Ранее Португалия приняла решение войти в танковую коалицию, которая будет поставлять Украине современные боевые машины. На вооружении Португалии есть 37 танков Leopard 2, 12 из них полностью исправны.
В то же время Франция удвоит поставку Украине 155-мм снарядов – до двух тысяч снарядов в месяц, заявил министр Вооруженных сил Себастьен Лекорню в интервью журналистам. Он заявил, что Париж "поставит наземную технику, необходимую для контрнаступления Украины". Министр добавил, что Франция также передаст Киеву ЗРК SAMP/T в ближайшее время, эти системы способны сбивать баллистические ракеты.
Популярное сейчас
- Ротань против Скрипника, Сити - Ливерпуль и чемпионская битва в Бундеслиге. Футбол на неделю
- Суперзвезда Баварии каждую неделю ездит на матчи команды из Англии из-за прихоти девушки. ФОТО
- Кремень-2 переиграл представителя Первой лиги. Таблица спаррингов клубов Второй лиги
- РФ может вернуть себе доминирование в украинском небе с помощью истребителей 4-го поколения
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО
- Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо