Болгария может продать Украине такое количество боеприпасов, которое поможет "переломить ход войны"

Болгария, вероятнее всего, продаст Украине "огромное" количество боеприпасов через посредников, это может существенно повлиять на ход войны. Об этом заявил бывший министр обороны страны Бойко Ноев в интервью bTV, которое цитирует Euroactiv.

Читайте также В Украине будут производить ядерное топливо, которое заменит российское на европейском рынке

Министерство обороны Болгарии передаст государственному военному заводу ВМЗ старые боеприпасы на сумму почти 175 млн евро, взамен получит новые. Цель такого решения заключается в том, чтобы огромное количество старых боеприпасов со складов болгарской армии попало в Украину.

"Это самое большое перевооружение болгарских сухопутных войск в новейшей истории. Это огромное количество боеприпасов, сотни тысяч. Происходит огромный рост цен на боеприпасы, и ВМЗ будет продавать эти боеприпасы через посредников в Украину. Это такое количество боеприпасов, которое может переломить ход войны на некоторых направлениях на украинском фронте".

Болгарская армия имеет запасы боеприпасов советского образца, которые нужны ВСУ для танков, гаубиц, противотанковых гранатометов, советских реактивных систем залпового огня, автоматов АК-47 и тому подобное.