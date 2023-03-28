  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Болгария может продать Украине такое количество боеприпасов, которое поможет "переломить ход войны"
В тренде

Болгария может продать Украине такое количество боеприпасов, которое поможет "переломить ход войны"

Общие новости
(1 голосов)

Речь о действительно большом количестве

Болгария может продать Украине такое количество боеприпасов, которое поможет "переломить ход войны"

Shutterstock Sebastian Castelier

Новина українською

Болгария, вероятнее всего, продаст Украине "огромное" количество боеприпасов через посредников, это может существенно повлиять на ход войны. Об этом заявил бывший министр обороны страны Бойко Ноев в интервью bTV, которое цитирует Euroactiv.

Читайте такжеВ Украине будут производить ядерное топливо, которое заменит российское на европейском рынке

Министерство обороны Болгарии передаст государственному военному заводу ВМЗ старые боеприпасы на сумму почти 175 млн евро, взамен получит новые. Цель такого решения заключается в том, чтобы огромное количество старых боеприпасов со складов болгарской армии попало в Украину.

"Это самое большое перевооружение болгарских сухопутных войск в новейшей истории. Это огромное количество боеприпасов, сотни тысяч. Происходит огромный рост цен на боеприпасы, и ВМЗ будет продавать эти боеприпасы через посредников в Украину. Это такое количество боеприпасов, которое может переломить ход войны на некоторых направлениях на украинском фронте".

Болгарская армия имеет запасы боеприпасов советского образца, которые нужны ВСУ для танков, гаубиц, противотанковых гранатометов, советских реактивных систем залпового огня, автоматов АК-47 и тому подобное.

По теме
yellow-arrow
Жирная цель. Спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили российский ЗРК ТОР-М2
yellow-arrow
Португалия передала ВСУ обещанные Leopard2A6, во Франции сделали заявление по снарядам и ПВО SAMP/T
yellow-arrow
УАФ отсутствует в списке клиентов Joma на сайте компании
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
euractiv.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде