Жирная цель. Спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили российский ЗРК ТОР-М2
С помощью дрона-камикадзе
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Спецназовцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины уничтожили зенитно-ракетный комплекс "ТОР-М2" с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Спецы СБУ поразили очередную жирную цель: у оккупантов минус ЗРК "ТОР". На счету наших воинов это уже четвертый "ТОР" только за март! А, между прочим, задачей именно этих комплексов является поражение воздушных целей на расстоянии до 12 км и на высоте 10 км. Так что у нас вопрос: "а что случилось?" Еще одной мишенью стал российский "Град", который после попадания дрона также превратился в металлолом. Работаем дальше до полной Победы".
"ТОР-М2" – это российский зенитный ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для поражения самолетов, вертолетов, крылатых, противорадиолокационных и других управляемых ракет, планирующих и управляемых авиабомб и беспилотных летательных аппаратов.
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