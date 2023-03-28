  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Министр обороны Германии: Мы поставили Украине больше танков, чем планировалось
В тренде

Министр обороны Германии: Мы поставили Украине больше танков, чем планировалось

Общие новости
(4 голосов)

Восемнадцать вместо четырнадцати

Министр обороны Германии: Мы поставили Украине больше танков, чем планировалось

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Украину прибыли 18 основных боевых танков Leopard 2 A6, это на 4 больше, чем планировалось раньше.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Читайте такжеПисториус назвал сроки получения Украиной танков Leopard 2 от Германии и Португалии

"Наши танки, как и обещали, прибыли вовремя в руки украинских друзей. Я уверен, что они могут сделать что-то важное на фронте! Вместе со Швецией и Португалией мы заложили боевую группу. Германия даже поставила на четыре танка больше, чем первоначально планировалось. Вы можете положиться на нас", – отметил он.

По теме
yellow-arrow
Должен выгонять ублюдка со своей земли. Интервью с "Чотким пацей" Иваном Мартыновым, который защищает Украину
yellow-arrow
Жирная цель. Спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили российский ЗРК ТОР-М2
yellow-arrow
Болгария может продать Украине такое количество боеприпасов, которое поможет "переломить ход войны"
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Борис Писториус
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде