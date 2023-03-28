Министр обороны Германии: Мы поставили Украине больше танков, чем планировалось

В Украину прибыли 18 основных боевых танков Leopard 2 A6, это на 4 больше, чем планировалось раньше.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

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"Наши танки, как и обещали, прибыли вовремя в руки украинских друзей. Я уверен, что они могут сделать что-то важное на фронте! Вместе со Швецией и Португалией мы заложили боевую группу. Германия даже поставила на четыре танка больше, чем первоначально планировалось. Вы можете положиться на нас", – отметил он.