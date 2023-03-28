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Бах: Мы видим, что участие спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в международных соревнованиях работает

Общие новости
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Олимпиада все ближе, споры о допуске россиян и белорусов все жарче

Бах: Мы видим, что участие спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в международных соревнованиях работает

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах продолжает продвигать идеи о возможном допуске так называемых нейтральных спортсменов из РФ и РБ на Олимпийские Игры-2024 в Париже.

"Участие спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в международных соревнованиях работает.

Мы видим это почти каждый день в ряде видов спорта, особенно в теннисе, а также в велоспорте, на некоторых соревнованиях по настольному теннису.

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Мы видим это в хоккее, гандболе, мы видим это в футболе и других лигах в Соединенных Штатах, а также Европе, и мы также видим это на других континентах.

Ни в одном из них не было инцидентов в сфере безопасности.

Правительства, на территории которых проходят соревнования, выдают визы (российским и белорусским спортсменам – прим.) за очень редким исключением, а в других странах они даже выдают разрешения на работу этим игрокам и спортсменам", — сказал Бах.

Также Бах добавил, что политика не может быть частью спортивных соревнований, а спортсмены не должны наказываться за паспорта.

"Мы не сможем придумать решение, которое удовлетворит всех. Возможно, нам придется жить с этим", – сказал Бах.

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В статье: Томас Бах Олимпиада-2024
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Источник:
Reuters

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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
28.03.2023 в 18:33
Ощущение что он коррупционер, и получил большую сумму от россии, чтобы допустить их спортсменов к Олимпиаде, иначе не пойму почему он так торопится это сделать, когда идет жестокая война, погибает по их вине тысячи людей в день и есть много противников в мире их участия, как будто больше нет других проблем в спорте.
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kalan-86 (Анкара)
28.03.2023 в 19:08
Максім, відкинь усі сумніви. Так воно і є.
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