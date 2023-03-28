Бах: Мы видим, что участие спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в международных соревнованиях работает
Олимпиада все ближе, споры о допуске россиян и белорусов все жарче
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах продолжает продвигать идеи о возможном допуске так называемых нейтральных спортсменов из РФ и РБ на Олимпийские Игры-2024 в Париже.
"Участие спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в международных соревнованиях работает.
Мы видим это почти каждый день в ряде видов спорта, особенно в теннисе, а также в велоспорте, на некоторых соревнованиях по настольному теннису.
Мы видим это в хоккее, гандболе, мы видим это в футболе и других лигах в Соединенных Штатах, а также Европе, и мы также видим это на других континентах.
Ни в одном из них не было инцидентов в сфере безопасности.
Правительства, на территории которых проходят соревнования, выдают визы (российским и белорусским спортсменам – прим.) за очень редким исключением, а в других странах они даже выдают разрешения на работу этим игрокам и спортсменам", — сказал Бах.
Также Бах добавил, что политика не может быть частью спортивных соревнований, а спортсмены не должны наказываться за паспорта.
"Мы не сможем придумать решение, которое удовлетворит всех. Возможно, нам придется жить с этим", – сказал Бах.
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