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Федоров: Первые три ударные роты Армии дронов уже готовы к бою

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Федоров: Первые три ударные роты Армии дронов уже готовы к бою

t.me/zedigital

Новина українською

Украинская армия активно трансформируется и получает уникальный опыт в наиболее технологичной войне в истории. Ранее вместе с Генштабом анонсировали создание первых в мире ударных рот БПЛА. С совершенно новым подходом к менеджменту, обучению и доктрине применения дронов.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Первые три ударные роты БПЛА уже готовы к бою. Вместе с партнерами полностью их укомплектовали. Передали пикапы, ударные коптеры и Старлинки. Все беспилотники украинского производства. Оборудование для ударных рот Армии дронов приобрели частные доноры", - отметил министр.

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Беспилотники будут выполнять разведывательные и ударные миссии. Будут проводить артиллерию, помогут военным быть максимально эффективными во время городских боев и сохранять жизнь. Пикапы пригодятся для рейдов мобильных групп в тыл врага, доставки грузов и эвакуации раненых. Старлинки – бесперебойная связь на поле боя. Все это – наше конкурентное преимущество над россиянами.

Был создан Координационный штаб проекта, способствующий развитию ударных рот. В штаб вовлечены Министерство цифровой трансформации Украины, Министерство обороны Украины, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

"Смелость и технологии сделают многое для нашей победы. Чтобы мы не теряли лучших людей", - подытожил Федоров.

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В статье: война с россией Михаил Федоров
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