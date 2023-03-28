Гутцайт: Нам удалось добиться того, что решение вопроса допуска россиян и белорусов к ОИ-2024 отложено

Министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Вадим Гутцайт прокомментировал рекомендацию МОК международным спортивным федерациям по возвращению спортсменов РФ и РБ к международным соревнованиям.

"Благодаря усилиям Президента Украины Владимира Зеленского и совместным действиям Минмолодежьспорта, Национального олимпийского комитета Украины, Министерства иностранных дел Украины, национальных федераций по разным видам спорта и общественности нам удалось добиться того, что решение вопроса допуска россиян и белорусов к Олимпиаде в 2024 году отложено.

Сегодня МОК предоставил рекомендацию для международных спортивных федераций, которые хотят допустить к соревнованиям россиян и белорусов, рассматривать этот вопрос только по индивидуальным выступлениям спортсменов.

На международных состязаниях не будет сборных команд.

Запрещен допуск спортсменов и функционеров из государств-агрессорок, поддерживающих войну, военнослужащих или правоохранителей.

Запрещено использование любого цвета русского и белорусского флагов в местах проведения соревнований, пребывания атлетов, персонала и зрителей.

Никаких национальных символов, включая эмблемы НОКов и национальных федераций. Даже никакой музыки, которая ассоциируется с рф и рб.

Запрещены какие-либо высказывания в поддержку войны до, во время или после соревнований, а также в рамках общения с журналистами.

Все атлеты должны пройти тестирование на допинг в соответствии с антидопинговыми программами международных федераций, а не антидопинговыми организациями россии или беларуси.

Эти правила касаются, прежде всего, тех федераций, которые уже решили допустить россиян к международным соревнованиям.

На многих из этих аспектов мы акцентировали внимание на общении с международным спортивным сообществом. Их учет – это важный шаг.

Сейчас мы продолжим работать в этом же направлении, чтобы международные федерации, еще рассматривающие данный вопрос, не меняли свою позицию. А также приложим совместные усилия, чтобы ни один z-патриот не попал на международные спортивные арены.

Спасибо всем, кто поддерживает нашу позицию! Вместе мы сильнее. Держим наш фронт", – написал Гутцайт.