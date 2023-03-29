Пентагон разработал колоду игральных карт, которая поможет украинцам распознавать оружие НАТО
Креативный подход
nytimes.com
Министерство обороны США разработало колоду игральных карт, которая поможет украинским военным распознавать вооружение стран НАТО, сообщает The New York Times.
Как отмечают в Управлении по подготовке кадров и разработке военных доктрин армии США, идея состоит в том, чтобы помочь солдатам быстро обнаруживать вражеское оборудование и отличать его от западного оружия на поле боя.
На игральных картах изображены 52 танка, бронетранспортеры, грузовики, артиллерийские системы и т.д. Также в наборе есть два джокера. На каждой карте есть фото вооружения, его название, страна, где оно производится, страны экспорта и основные виды снарядов.
Зенитная установка Gepard немецкого производства – это семерка пик. На шестерке трефа изображена ракетно-артиллерийская система M142 HIMARS. Французская САУ Caesar – это двойка. Оранжевая восьмерка в новой колоде – танки Leclerc. Франция до сих пор не определилась, отправлять ли их в Украину.
Карты напечатают в течение апреля. По словам чиновников, они будут доступны американским и украинским войскам, а также армиям НАТО.
Пентагон уже делал подобные колоды в прошлом, чтобы помочь солдатам ориентироваться во вражеском оружии. На прошлых колодах была китайская, русская и иранская военная техника.
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