  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Плюс самолет под Бахмутом и более 600 хороших россиян. Генштаб – о потерях врага за 29 марта
В тренде

Плюс самолет под Бахмутом и более 600 хороших россиян. Генштаб – о потерях врага за 29 марта

Общие новости
(1 голосов)

Также разбито несколько танков оккупанта

Плюс самолет под Бахмутом и более 600 хороших россиян. Генштаб – о потерях врага за 29 марта

Zelenskiy Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 172340 (+610) человек ликвидировано,
  • танков – 3609 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 6966 (+0) ед,
  • артиллерийских систем – 2659 (+6) ед,
  • РСЗО – 526 (+1) ед,
  • средства ПВО – 277 (+0) ед,
  • самолетов – 306 (+1) ед,
  • вертолетов – 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2239 (+4),
  • крылатые ракеты – 911 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5507 (+5) ед,
  • специальная техника – 288 (+1).

Данные уточняются.

Читайте такжеУтренняя бавовна. В Мелитополе прогремели мощные взрывы в разных частях города

По теме
yellow-arrow
Михайлюк сыграл свой лучший матч в НБА за последние два года
yellow-arrow
Под сотню боевых вылетов. Погиб заместитель командира и штурман авиационной эскадрильи Кирилюк
yellow-arrow
Зозуля: Меня удивляет бездействие украинского НОК
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде