Плюс самолет под Бахмутом и более 600 хороших россиян. Генштаб – о потерях врага за 29 марта
Также разбито несколько танков оккупанта
Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 172340 (+610) человек ликвидировано,
- танков – 3609 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 6966 (+0) ед,
- артиллерийских систем – 2659 (+6) ед,
- РСЗО – 526 (+1) ед,
- средства ПВО – 277 (+0) ед,
- самолетов – 306 (+1) ед,
- вертолетов – 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2239 (+4),
- крылатые ракеты – 911 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5507 (+5) ед,
- специальная техника – 288 (+1).
Данные уточняются.
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