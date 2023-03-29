Утренняя бавовна. В Мелитополе прогремели мощные взрывы в разных частях города
В некоторых районах пропал свет
Фото из открытых источников
Во временно оккупированном Мелитополе утром 29 марта прогремели мощные взрывы. Об этом в 5:34 сообщил городской голова города Иван Федоров, позже, в 7:41, он предоставил еще больше информации о бавовне:
"Мелитополь: громко! Сразу несколько взрывов слышно во всех районах города. Оккупанты суетятся. Ждем подробности от Генштаба".
"Утренняя погода во временно оккупированном Мелитополе: сначала грохот взрывного грома и сияние молний, затем густой бавовна-туман в районе подстанции локомотивного депо. В северных и западных районах города, а также в Семеновке, Тамбовке и некоторых других окрестных селах пропал свет".
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