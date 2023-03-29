Зозуля: Меня удивляет бездействие украинского НОК

Украинский нападающий "Райо Махадаонда" и волонтер Роман Зозуля прокомментировал рекомендацию МОК международным спортивным федерациям по возвращению спортсменов РФ и РБ к международным соревнованиям.

"МОК рекомендовал международным спортивным федерациям разрешить россиянам и белороссиянам участвовать в турнирах под нейтральным флагом.

Лично меня МОК не удивил. Бах придумал оптимальное решение, как снять с себя ответственность и сохранить в кармане российские деньги.

Но меня удивляет бездействие украинского НОК. Когда мы уже увидим, что они там не только штаны протирают, а занимаются своим прямым долгом? О возможном допуске вражеских спортсменов к соревнованиям стало известно месяц назад, но за это время олимпийский комитет убежища бывших регионалов не сделал ничего, чтобы этого не допустить.

Гутцайт браво заявляет, что им удалось добиться отложить решение по участию россиян и белорусов в Олимпиаде. Спасибо, повеселили.

Действительно, сегодняшнее решение МОК касается международных соревнований, но не Олимпийских Игр - 2024. Тем не менее, камешек в фундамент допуска представителей стран-агрессорок на Олимпиаду уже заложен. Такая себе тренировка перед основным турниром. А что там и куда отложил Гутцайт пока точно не известно.

Хочу верить, что украинские всемирно известные спортсмены также приложат максимум усилий и используют свой авторитет, чтобы не дать торпедировать эту тему.

Многие из тех, кто 8 лет играл в "спорт вне политики" после полномасштабного вторжения изменили свое мнение и включились в оборону страны. Но в последнее время пыл начал стихать и, кажется, что все слишком устали от войны. Хорошо, что военные у нас не устают работать 24/7.

Поэтому, обращаюсь к спортсменам, давайте объединяться и единым спортивным фронтом давить все пророссийские решения любых международных спортивных организаций еще в зародыше", - написал Зозуля в своем Facebook.