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"Готовы видеть его здесь". Зеленский – о приглашении Си в Украину, поддержке США и важности Бахмута

Общие новости
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Ключевые тезисы

"Готовы видеть его здесь". Зеленский – о приглашении Си в Украину, поддержке США и важности Бахмута

Getty Images_

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью агентству Associated Press, ответив на актуальные вопросы относительно российско-украинской войны.

"Если Бахмут падет под российскими войсками, то путин продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану. Если он почувствует немного крови – почувствует, что мы слабые – он будет давить, давить и давить. Война состоит из маленьких побед, из маленьких шагов – мы не можем это терять. Давление в случае потери города будет быстрым. Наше общество будет чувствовать усталость и подталкивать меня к компромиссу с ними".

"Соединенные Штаты действительно понимают, что, если они перестанут нам помогать, мы не победим".

"Президент Китая? Мы готовы видеть его здесь. Я хочу с ним поговорить. Я имел с ним контакт еще до начала полномасштабной войны. Но в течение всего этого года, более одного года, у меня не было разговоров с ним. Что означает решение Путина о размещении ЯО на территории РБ? Похоже, визит Си Цзиньпина в Москву не был хорошим для России".

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В статье: Владимир Путин война с россией Владимир Зеленский Си Цзиньпин ядерное оружие
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Источник:
AP

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Комментарии (1)
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Moro (Київ)
29.03.2023 в 12:31
можливо розпочати з призначення посла до Китаю? третій рік немає. Ні? ну ні - так ні, не дивуйтесь що Китай до рашки більше схильний, зелені "генії диломатії". Сі вам так і відповість на ваше запрошення. Через кого запрошували? хоч не через посла білорусі?
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