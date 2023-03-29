"Готовы видеть его здесь". Зеленский – о приглашении Си в Украину, поддержке США и важности Бахмута

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью агентству Associated Press, ответив на актуальные вопросы относительно российско-украинской войны.

"Если Бахмут падет под российскими войсками, то путин продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану. Если он почувствует немного крови – почувствует, что мы слабые – он будет давить, давить и давить. Война состоит из маленьких побед, из маленьких шагов – мы не можем это терять. Давление в случае потери города будет быстрым. Наше общество будет чувствовать усталость и подталкивать меня к компромиссу с ними".

"Соединенные Штаты действительно понимают, что, если они перестанут нам помогать, мы не победим".

"Президент Китая? Мы готовы видеть его здесь. Я хочу с ним поговорить. Я имел с ним контакт еще до начала полномасштабной войны. Но в течение всего этого года, более одного года, у меня не было разговоров с ним. Что означает решение Путина о размещении ЯО на территории РБ? Похоже, визит Си Цзиньпина в Москву не был хорошим для России".