Глава Пентагона: Современные истребители не помогут ВСУ на этом этапе войны с РФ

Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли выступали в сенатском Комитете по вопросам вооруженных сил во вторник, 28 марта. Слушания были посвящены проекту бюджета США на 2024 год.

"Наша Стратегия национальной обороны определяет агрессивную Россию Путина как острую угрозу. Под руководством президента Байдена Соединенные Штаты сплотили мир, чтобы помочь Украине бороться с неспровоцированным и неоправданным вторжением России. Наши союзники и партнеры активизировались, чтобы предоставить важную помощь по безопасности, которую координирует контактная группа по обороне Украины, которую я возглавляю. И мы будем поддерживать оборону Украины столько, сколько потребуется".

"Относительно истребителей F-16, если такое решение будет принято, то для обеспечения этих возможностей понадобится примерно 18 месяцев. Но это не поможет украинцам на этой стадии войны. Могут ли украинцы получить истребители в будущем? Мы все верим, что да. Потенциально это могут быть или F-16, или другие самолеты четвертого поколения. Поэтому мы продолжим работать с нашими партнерами, чтобы убедиться, что Украина имеет именно то, что ей нужно".

"Сейчас главная потребность украинцев – это противовоздушная оборона. Это критическая необходимость на поле боя. Им также нужно оружие большой дальности и бронетехника. И мы предоставляем им значительный пакет таких возможностей. Мы также обучаем их и гарантируем обеспечение предоставленного вооружения".