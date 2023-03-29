Глава Пентагона: Современные истребители не помогут ВСУ на этом этапе войны с РФ
Но поддержка США при этом – безоговорочная
Getty Images / Global Images Ukraine
Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли выступали в сенатском Комитете по вопросам вооруженных сил во вторник, 28 марта. Слушания были посвящены проекту бюджета США на 2024 год.
"Наша Стратегия национальной обороны определяет агрессивную Россию Путина как острую угрозу. Под руководством президента Байдена Соединенные Штаты сплотили мир, чтобы помочь Украине бороться с неспровоцированным и неоправданным вторжением России. Наши союзники и партнеры активизировались, чтобы предоставить важную помощь по безопасности, которую координирует контактная группа по обороне Украины, которую я возглавляю. И мы будем поддерживать оборону Украины столько, сколько потребуется".
"Относительно истребителей F-16, если такое решение будет принято, то для обеспечения этих возможностей понадобится примерно 18 месяцев. Но это не поможет украинцам на этой стадии войны. Могут ли украинцы получить истребители в будущем? Мы все верим, что да. Потенциально это могут быть или F-16, или другие самолеты четвертого поколения. Поэтому мы продолжим работать с нашими партнерами, чтобы убедиться, что Украина имеет именно то, что ей нужно".
"Сейчас главная потребность украинцев – это противовоздушная оборона. Это критическая необходимость на поле боя. Им также нужно оружие большой дальности и бронетехника. И мы предоставляем им значительный пакет таких возможностей. Мы также обучаем их и гарантируем обеспечение предоставленного вооружения".
В свою очередь генерал Марк Милли утверждает, что помощь Украине – в национальных интересах Соединенных Штатов. Но если американской армии придется воевать, то они готовы, добавил генерал.
"Впервые США столкнулись с двумя крупными ядерными державами, национальные интересы которых противостоят нашим. Китай и Россия имеют средства, чтобы угрожать нашим интересам и нашему образу жизни. Но война ни с одной из этих держав не является неизбежной. Нет ничего дороже, чем воевать. Готовиться к войне – это очень дорого, но не дороже, чем воевать. Подготовка к войне может ее предотвратить, и это наша цель. Мы должны действовать безотлагательно, чтобы сделать невозможной войну сверхдержав. Ни один противник не должен недооценивать преданность нашей нации и силу нашей армии".
"Сейчас 60% наших активных сил находятся в самом высоком состоянии готовности, и в случае необходимости будут на боевых позициях менее чем за 30 дней, превышая наши минимальные стандарты. 10% будут на позициях менее чем за 96 часов. Армия Соединенных Штатов готова".
Американцы еженедельно обучают более 5000 украинских военных на территории соседних государств, заявил Милли.
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