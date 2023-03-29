Михайлюк сыграл свой лучший матч в НБА за последние два года

В ночь на среду, 29 марта, "Шарлотт Хорнетс", за который играет украинец Святослав Михайлюк, играл на выезде с "Оклахома Сити Тандер".

Гости победили 134:137, а Михайлюк стал третьим самым результативным игроком в своей команде – он провел на паркете 36 минут, за которые набрал 18 очков, сделал 5 подборов, выполнил 8 результативных передач и дважды блокировал броски соперника. Свят попал 2 из 5 трехочковых. С ним на площадке "Шарлотт" выиграл с разницей +7.

Отметим, что Михайлюк набирает по меньшей мере 18 очков впервые с 2021 года, когда он, будучи игроком "Оклахомы", выбил 19 баллов в игре с "Ютой", но его линейка в том матче была слабее по другим показателям – всего 1 подбор и 2 ассиста.

Рекорд результативности украинского легионера был зафиксирован в 2020-м, когда, будучи игроком "Детройта", он набрал 25 очков в игре с "Атлантой".

Заметим, что "Шарлотт" выиграл три последних матча в рамках НБА, и во всех трех матчах Михайлюк получал более 30 минут игрового времени. Впрочем, у Шершней нет шансов на плей-офф, даже если выиграют все оставшиеся матчи до завершения регулярного чемпионата (а именно 5). Они идут предпоследними в Восточной конференции.