Н’Голо Канте родился 29 марта 1991 года в Париже. Французский футболист, опорный полузащитник английского клуба "Челси" и национальной сборной Франции.

Ранее Канте выступал за "Булонь", "Кан" и "Лестер". В составе "лисов" хавбек стал чемпионом Англии. Перейдя в "Челси", он также выиграл золото АПЛ, но и прибавил к трофею Кубок Англии, Лигу Европы, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

В сборной Франции Н’Голо взял серебро ЕВРО-2016 и золото Мундиаля-2018. Канте – игрок сезона английской Премьер-лиги-2016/17; лучший игрок финала Лиги чемпионов УЕФА-2021 и лучший полузащитник того розыгрыша главного клубного европейского турнира.

