Бульдог в центре поля. Сегодня День Рождения у Н'Голо Канте
Травмы заметно его подкосили
Фото: The New York Times
Н’Голо Канте родился 29 марта 1991 года в Париже. Французский футболист, опорный полузащитник английского клуба "Челси" и национальной сборной Франции.
Ранее Канте выступал за "Булонь", "Кан" и "Лестер". В составе "лисов" хавбек стал чемпионом Англии. Перейдя в "Челси", он также выиграл золото АПЛ, но и прибавил к трофею Кубок Англии, Лигу Европы, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
В сборной Франции Н’Голо взял серебро ЕВРО-2016 и золото Мундиаля-2018. Канте – игрок сезона английской Премьер-лиги-2016/17; лучший игрок финала Лиги чемпионов УЕФА-2021 и лучший полузащитник того розыгрыша главного клубного европейского турнира.
???????? Happy 32nd birthday to N’Golo Kanté:— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) March 29, 2023
???? 1x Champions League
???? 2x Premier League
???? 1x FA Cup
???? 1x Europa League
???? 1x Club World Cup
???? 1x Super Cup
???? 1x World Cup
???? 1x PFA POTY
One of the best players of the last decade. ???? pic.twitter.com/60eA9wR9y9
Популярное сейчас
- Ребров: Много слухов обо мне и сборной. Я должен все это комментировать?
- Умерла легенда мировой художественной гимнастики Альбина Николаевна Дерюгина
- Под сотню боевых вылетов. Погиб заместитель командира и штурман авиационной эскадрильи Кирилюк
- Командующий Сухопутных войск ВСУ – о ситуации в Бахмуте: Идет наиболее интенсивная фаза боев
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО