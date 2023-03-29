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Бульдог в центре поля. Сегодня День Рождения у Н'Голо Канте

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Травмы заметно его подкосили

Бульдог в центре поля. Сегодня День Рождения у Н'Голо Канте

Фото: The New York Times

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Н’Голо Канте родился 29 марта 1991 года в Париже. Французский футболист, опорный полузащитник английского клуба "Челси" и национальной сборной Франции.

Ранее Канте выступал за "Булонь", "Кан" и "Лестер". В составе "лисов" хавбек стал чемпионом Англии. Перейдя в "Челси", он также выиграл золото АПЛ, но и прибавил к трофею Кубок Англии, Лигу Европы, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

В сборной Франции Н’Голо взял серебро ЕВРО-2016 и золото Мундиаля-2018. Канте – игрок сезона английской Премьер-лиги-2016/17; лучший игрок финала Лиги чемпионов УЕФА-2021 и лучший полузащитник того розыгрыша главного клубного европейского турнира.

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В статье: Н'Голо Канте
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