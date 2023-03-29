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Умерла легенда мировой художественной гимнастики Альбина Николаевна Дерюгина

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На 92 году жизни

Умерла легенда мировой художественной гимнастики Альбина Николаевна Дерюгина

НОК

Новина українською

29 марта умерла легенда мировой художественной гимнастики Альбина Николаевна Дерюгина. Об этом сообщил НОК Украины.

"Неоценимая потеря в олимпийской семье: отошла в мир иной Альбина Дерюгина. С грустью сообщаем, что на 92-м году жизни остановилось сердце легенды мировой художественной гимнастики, Героя Украины, члена Исполкома НОК Украины, заслуженного тренера Украины Альбины Николаевны Дерюгиной. Альбина Дерюгина пришла в художественную гимнастику на заре ее зарождения и считается основоположницей этого вида спорта в Украине".

За годы работы она воспитала не одно поколение гимнасток, которые получали олимпийские награды, побеждали на чемпионатах мира и Европы, приумножая спортивную славу Украины. Сегодня ее воспитанницы известны во всем мире.

Дочь Альбины Дерюгиной Ирина была замужем за экс-игроком "Динамо" и бывшим тренером сборной Украины Олегом Блохиным.

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Источник:
facebook.com/olympicua

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