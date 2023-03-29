Ломаченко и Хейни подписали контракт на бой - известны время и место

Промоутерская компания Top Rank Boxing объявила, что боксеры Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) и Девин Хейни (29-0, 15 КО) подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Таким образом, бой Ломаченко – Хейни состоится 20 мая (в ночь с субботы на воскресенье, 21 мая по Киеву) в Лас-Вегасе, США. Событие будет принимать комплекс MGM Grand Las Vegas.

Ранее Хейни заявлял, что бой против Ломаченко будет для него последним в легком весе, поскольку он планирует перейти в первый полусредний вес. Как известно, Хейни владеет чемпионскими поясами по версиям IBF, WBA, WBC и WBO.

Ломаченко последний раз выходил на бой в октябре 2022 года, тогда он победил Джамейна Ортиса. После поединка на ринг поднялся Хейни и предложил Василию боксировать друг с другом. Перед этим Дэвин избил Джорджа Камбососа.

Добавим, что Дэвин Хейни провел на профиринге 29 боев и во всех победил, 15 из них завершились нокаутом. Ломаченко был чемпионом в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO, пока не проиграл Теофимо Лопесу в 2020-м.