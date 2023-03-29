Генштаб: Россияне все чаще отказываются выполнять приказы командования
Оккупанты своих таки бросают?
Генштаб
Противник продолжает цинично использовать медицинские учреждения временно оккупированных территорий в собственных целях. Так, местная больница Беловодска Луганской области обустроена под военный госпиталь на 200 койкомест. Сейчас в медицинском учреждении лечат оккупантов, которые имеют легкие ранения. В то же время, все гражданские "выписаны", как сообщает Генштаб.
В последнее время наблюдается тенденция, когда российские захватчики отказываются выполнять приказы командиров. Так, 23 марта этого года, за отказ выполнять боевую задачу, были обезоружены и доставлены в Макеевку Донецкой области около 70 человек из подразделений добровольческих формирований "невский" и "ветераны".
Подобный случай произошел и 25 марта, выполнять приказ отказался личный состав роты разведки противника, действующей на Авдеевском направлении.
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