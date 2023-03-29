Известно, когда Испания отправит первые танки Leopard в Украину
После Пасхи
Getty Images / Global Images Ukraine
Испания передаст Украине первые танки Leopard 2A4 после Пасхи. Об этом сообщило местное издание El Pais со ссылкой на источники в испанском правительстве.
Сейчас танки уже отремонтировали на заводе в Севилье, на этой неделе они примут участие в учениях по стрельбе на полигоне Серро Муриано в Кордове. После получения боевой сертификации их перевезут морем в Польшу и оттуда передадут украинским военным.
Точную дату, когда Испания отправит танки Украине, не называют. Известно, что католическую Пасху в этом году будут праздновать 9 апреля. По данным El Pais, на завод в Севилье должны доставить еще четыре танка Leopard 2A4, но состояние этой партии боевых машин хуже первой, поэтому на их ремонт уйдет больше времени.
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