Известно, когда Испания отправит первые танки Leopard в Украину

Испания передаст Украине первые танки Leopard 2A4 после Пасхи. Об этом сообщило местное издание El Pais со ссылкой на источники в испанском правительстве.

Сейчас танки уже отремонтировали на заводе в Севилье, на этой неделе они примут участие в учениях по стрельбе на полигоне Серро Муриано в Кордове. После получения боевой сертификации их перевезут морем в Польшу и оттуда передадут украинским военным.

Точную дату, когда Испания отправит танки Украине, не называют. Известно, что католическую Пасху в этом году будут праздновать 9 апреля. По данным El Pais, на завод в Севилье должны доставить еще четыре танка Leopard 2A4, но состояние этой партии боевых машин хуже первой, поэтому на их ремонт уйдет больше времени.