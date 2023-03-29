"Я сам испытал". Резников проехался на одном из Marder, немецкие БМП уже в Украине
Решил покататься
Министр обороны Алексей Резников продемонстрировал немецкие БМП Marder, которые прибыли в Украину, и даже лично проехался на одной из машин. Господин министр отметил на своей странице в Twitter:
"Marder – это прекрасный пример немецкого качества. Я сам его испытал. С нетерпением жду того, чтобы скоро приручить Леопардов. Мне нравится их рев! Будем рады, если посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен присоединится ко мне. Давайте сделаем это вместе! Выражаем благодарность Борису Писториусу и немецкому народу".
Marder is an excellent example of German quality. I've tried it myself.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 29, 2023
Look forward to taming Leopards soon. I love the way they roar!
Would be happy if @AnkaFeldhusen can join me. Let’s do it together!
Thank you to @Bundeskanzler, Boris Pistorius & the ???????? people! ???????????????????? pic.twitter.com/uTE8hwewpV
Marder – немецкая гусеничная боевая машина пехоты концерна Rheinmetall. По известным данным, Украине передано около 40-ка таких машин. Была разработана в 1966-1969 годах. БМП вооружена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни. Еще один 7,62-мм пулемет MG3A1 расположен на крыше десантного отделения и имеет дистанционное управление.
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