"Я сам испытал". Резников проехался на одном из Marder, немецкие БМП уже в Украине

Министр обороны Алексей Резников продемонстрировал немецкие БМП Marder, которые прибыли в Украину, и даже лично проехался на одной из машин. Господин министр отметил на своей странице в Twitter:

"Marder – это прекрасный пример немецкого качества. Я сам его испытал. С нетерпением жду того, чтобы скоро приручить Леопардов. Мне нравится их рев! Будем рады, если посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен присоединится ко мне. Давайте сделаем это вместе! Выражаем благодарность Борису Писториусу и немецкому народу".

Marder is an excellent example of German quality. I've tried it myself.

Look forward to taming Leopards soon. I love the way they roar!

Would be happy if @AnkaFeldhusen can join me. Let’s do it together!

Thank you to @Bundeskanzler, Boris Pistorius & the ???????? people! ???????????????????? pic.twitter.com/uTE8hwewpV — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 29, 2023

Marder – немецкая гусеничная боевая машина пехоты концерна Rheinmetall. По известным данным, Украине передано около 40-ка таких машин. Была разработана в 1966-1969 годах. БМП вооружена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни. Еще один 7,62-мм пулемет MG3A1 расположен на крыше десантного отделения и имеет дистанционное управление.