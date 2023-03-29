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Десантники 95-й бригады из украинских ПТРК уничтожили два российских вертолета Ка-52 - ВИДЕО

Общие новости
(4 голосов)

Респект ребятам! От души.

Десантники 95-й бригады из украинских ПТРК уничтожили два российских вертолета Ка-52 - ВИДЕО

фото из соцсетей

Новина українською

Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили два российских вертолета Ка-52 из ПТРК украинского производства "Скиф/Стугна-П".

Видеозапись успешных атак опубликована в соцсетях.

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"95-я ДШВ отработала по установке "Скиф" 2 вертолеты Ка-52, которые каждый день нас кошмарили. Респект ребятам! От души", - говорится в комментарии к публикации.

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В статье: война с россией
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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
29.03.2023 в 18:16
Слава Україні,героям слава!
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
29.03.2023 в 17:22
Молодці!
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