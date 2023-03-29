Десантники 95-й бригады из украинских ПТРК уничтожили два российских вертолета Ка-52 - ВИДЕО
Респект ребятам! От души.
фото из соцсетей
Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили два российских вертолета Ка-52 из ПТРК украинского производства "Скиф/Стугна-П".
Видеозапись успешных атак опубликована в соцсетях.
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"95-я ДШВ отработала по установке "Скиф" 2 вертолеты Ка-52, которые каждый день нас кошмарили. Респект ребятам! От души", - говорится в комментарии к публикации.
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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
29.03.2023 в 18:16
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
29.03.2023 в 17:22
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