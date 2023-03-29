В день выселения УПЦ МП Усик пришел "помолиться" в Лавру - ФОТО
Боксера продолжает тянуть к российскому богу
фото из свободных источников
29 марта возле Киево-Печерской Лавры собрались верующие, которые послушались призыва монахов.
Сегодня представители Украинской Православной церкви Московского патриархата должны окончательно покинуть территорию Лавры. Ранее монахи призывали своих поклонников приходить в Лавру на совместную молитву. Богослужение началось в 6:30.
Среди верующих был замечен боксер Александр Усик. Ранее спортсмен неоднократно высказывался в поддержку УПЦ МП.
Впрочем, от комментариев ярый сторонник УПЦ МП отказался, сказав, что "пришел молиться, а не комментировать".
10 марта стало известно, что администрация заповедника "Киево-Печерская лавра" разорвала договоры с УПЦ МП на аренду помещений комплекса. От представителей церкви потребовали освободить территорию до 29 марта.
Представители церкви возмутились решением властей. По их мнению, для выдворения УПЦ МП из Лавры нет юридических оснований. При этом монахи угрожали, что не станут выселяться и не будут отдавать государству материальные ценности в Лавре.
Однако позже церковники все-таки начали постепенно вывозить имущество с территории комплекса. В частности, журналисты заметили исчезновение некоторых икон оттуда, где они раньше висели.
До начала полномасштабного вторжения Усик был ярым поклонником УПЦ МП. И даже в одном из интервью заявлял, что встанет на сторону монахов в случае так называемого захвата Киево-Печерской лавры.
Впрочем, после 24 февраля 2022 года боксер стал высказываться против России, а про УПЦ МП, в отличии от Василия Ломаченко, предпочитал отмалчиваться.
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