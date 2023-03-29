Министр спорта РФ: Мы всегда были за спорт вне политики. Призываем все международные федерации придерживаться этого принципа
В России прокомментировали рекомендации МОК
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Министр спорта России Олег Матыцин высказал свое мнение относительно рекомендаций МОК международным спортивным федерациям вернуть российских и белорусских спортсменов.
"Рекомендации МОК классифицировать российских спортсменов неправомерны, а отдельное решение по командным видам спорта откровенно дискриминационно. Нашим спортсменам предлагают войти в приоткрытую дверь, при этом создавая дополнительные препятствия.
Россия всегда была за спорт вне политики. Призываем все международные федерации придерживаться этого принципа, не разрушать и без того хрупкий сегодня международный спорт.
Спортсмены упорно тренируются годами, чтобы соревноваться по справедливым правилам, и в честной борьбе утверждать истинные принципы спорта, объединяя и даря радость и гордость миллионам людей.
Это их работа, их жизнь. Антигуманно лишать их этого права", - сказал Матыцин.
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