Екатерина Усик: Лавра на Украинской земле, и у нас есть полное право ходить туда, когда этого хотим
"Вера в душе каждого из нас"
instagram.com/usykkaterina
Екатерина Усик, жена чемпиона WBA, WBO, IBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), рассказала, почему ее муж присутствовал на утреннем богослужении в Киево-Печерской Лавре.
"Вера в душе каждого из нас. Для меня вера – это прежде всего поступки, образ жизни и внутренний свет. Бог не в рясе, Бог в душе, но каждому нужен свой путь, чтобы к этому прийти.
Добро победит злые намерения наших соседей. Лавра на Украинской земле, и у нас есть полное право ходить туда, когда этого хотим. Точка. Слава Украине", – написала Усик в Инстаграм.
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Источник:Instagram
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Комментарии (2)
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rimofip (Киев)
29.03.2023 в 20:29
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.03.2023 в 20:01
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