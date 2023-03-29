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Екатерина Усик: Лавра на Украинской земле, и у нас есть полное право ходить туда, когда этого хотим

Общие новости
(2 голосов)

"Вера в душе каждого из нас"

Екатерина Усик: Лавра на Украинской земле, и у нас есть полное право ходить туда, когда этого хотим

instagram.com/usykkaterina

Новина українською

Екатерина Усик, жена чемпиона WBA, WBO, IBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), рассказала, почему ее муж присутствовал на утреннем богослужении в Киево-Печерской Лавре.

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"Вера в душе каждого из нас. Для меня вера – это прежде всего поступки, образ жизни и внутренний свет. Бог не в рясе, Бог в душе, но каждому нужен свой путь, чтобы к этому прийти.

Добро победит злые намерения наших соседей. Лавра на Украинской земле, и у нас есть полное право ходить туда, когда этого хотим. Точка. Слава Украине", – написала Усик в Инстаграм.

Екатерина Усик: Лавра на Украинской земле, и у нас есть полное право ходить туда, когда этого хотим - изображение 1
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В статье: Александр Усик война с россией
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Комментарии (2)
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rimofip (Киев)
29.03.2023 в 20:29
Так ходи, кто тебе запрещает?
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.03.2023 в 20:01
То якщо ти типа шибко больно віруюча, то молися вдома.
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