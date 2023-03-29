Екатерина Усик: Лавра на Украинской земле, и у нас есть полное право ходить туда, когда этого хотим

Екатерина Усик, жена чемпиона WBA, WBO, IBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), рассказала, почему ее муж присутствовал на утреннем богослужении в Киево-Печерской Лавре.

"Вера в душе каждого из нас. Для меня вера – это прежде всего поступки, образ жизни и внутренний свет. Бог не в рясе, Бог в душе, но каждому нужен свой путь, чтобы к этому прийти.

Добро победит злые намерения наших соседей. Лавра на Украинской земле, и у нас есть полное право ходить туда, когда этого хотим. Точка. Слава Украине", – написала Усик в Инстаграм.