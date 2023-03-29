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Гутцайт: Бойкот ОИ – крайнее решение. Каждый спортсмен и федерация должны решить, будут ли они участвовать

Общие новости
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Пока что никакой конкретики от НОК Украины

Гутцайт: Бойкот ОИ – крайнее решение. Каждый спортсмен и федерация должны решить, будут ли они участвовать

Фото: Вадим Гутцайт

Новина українською

Министр молодежи и спорта Украины президент НОК Вадим Гутцайт ответил на вопрос, будет ли Комитет бойкотировать Олимпиаду, если на нее будут допущены спортсмены из РФ и РБ.

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– Когда будет окончательное решение по Олимпиаде? Рассматривает ли Украина возможность бойкотировать Олимпиаду?

– Не знаем, когда будет такое решение, Бах не объявил об этом.

Относительно бойкота я уже много раз говорил, бойкот – крайнее решение. Уважаю каждого спортсмена, тренера, федерацию. Каждый спортсмен и федерация должны решить, будут ли они участвовать или нет. Многие спортсмены высказываются, что они против участия в соревнованиях, где выступят российские спортсмены. Многие спортсмены говорят, что хотят участвовать и получить лицензию на Олимпиаду.

Это очень сложное решение, но мы потом будем принимать его вместе. Это будет отдельное решение для каждого спортсмена и федерации. Но будет политическое решение, по которому будем потом определяться.

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В статье: Олимпиада-2024 Вадим Гутцайт
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Источник:
Факти ICTV

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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.03.2023 в 20:00
Відвертого ватника Бубку замінили на прихованого Гутцайта
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