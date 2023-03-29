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В Верховной Раде рассматривают возможность вручения повесток через мессенджеры

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База номеров мужчин призывного возраста почти сформирована

В Верховной Раде рассматривают возможность вручения повесток через мессенджеры

фото из свободных источников

Новина українською

К началу войны база мобильных номеров мужчин призывного возраста была почти полностью сформирована. В Верховной Раде рассматривают возможность вручения повесток военнообязанным в мессенджеры.

Как сообщает ТСН, об этом рассказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Федор Вениславский во время телемарафона.

Он отметил, что к началу войны база мобильных номеров мужчин призывного возраста была почти полностью сформирована. Поэтому "технические возможности позволяют послать повестку онлайн".

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"На уровне комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки мы рассматриваем вопрос усовершенствования законодательных оснований для вручения повесток, в том числе возможность отправлять мужчинам, подлежащим мобилизации, сообщение о необходимости явиться в центр комплектования с помощью мессенджеров, т.е. отправлять повестки онлайн. Сейчас рассматриваем возможность устранения бюрократических проблем, связанных с этим вопросом", – заявил Вениславский.

Он также признал, что действительно есть определенные проблемы с мобилизацией, потому что "в результате очень много внутренне перемещенных лиц, среди которых много мужчин призывного возраста, которые могут быть мобилизованы, но поскольку они находятся не по месту регистрации и не все стали на военный учет по месту фактического проживания, есть проблемы с призывом.

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В статье: война с россией
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