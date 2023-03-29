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Бавовна расцвела в Гвардейском АРК, где расположен аэродром россиян - ФОТО, ВИДЕО

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Оккупационные власти традиционно "борются с беспилотниками"

Бавовна расцвела в Гвардейском АРК, где расположен аэродром россиян - ФОТО, ВИДЕО

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В аннексированном Россией Крыму прогремел взрыв в селе Гвардейское Симферопольского района.

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Местные телеграм-каналы публикуют видео и фото последствий взрыва, в результате которого дрожали окна в домах.

Впрочем, глава оккупационной "администрации Гвардейского сельского поселения" Игорь Чичкин заявил, что "сработала ПВО" и "никакого дыма не видно".

Интересно, что в поселке Гвардейское расположена российская военная авиабаза.

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В статье: война с россией
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