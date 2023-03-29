Бавовна расцвела в Гвардейском АРК, где расположен аэродром россиян - ФОТО, ВИДЕО
Оккупационные власти традиционно "борются с беспилотниками"
В аннексированном Россией Крыму прогремел взрыв в селе Гвардейское Симферопольского района.
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Местные телеграм-каналы публикуют видео и фото последствий взрыва, в результате которого дрожали окна в домах.
Впрочем, глава оккупационной "администрации Гвардейского сельского поселения" Игорь Чичкин заявил, что "сработала ПВО" и "никакого дыма не видно".
Интересно, что в поселке Гвардейское расположена российская военная авиабаза.
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