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Очередной долетался. Под Бахмутом сбили российский бомбардировщик Су-24

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Минус еще одна птичка у оккупантов

Очередной долетался. Под Бахмутом сбили российский бомбардировщик Су-24

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Зенитчики Воздушных сил на бахмутском направлении сбили бомбардировщик оккупантов Су-24М.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил Украины.

"29 марта 2023 года подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М. Произошло это около 01:30 на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

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В статье: война с россией
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