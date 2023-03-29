Очередной долетался. Под Бахмутом сбили российский бомбардировщик Су-24
Минус еще одна птичка у оккупантов
Getty Images/Global Images Ukraine
Зенитчики Воздушных сил на бахмутском направлении сбили бомбардировщик оккупантов Су-24М.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил Украины.
"29 марта 2023 года подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М. Произошло это около 01:30 на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.
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