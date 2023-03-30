  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ за сутки отразили 28 атак россиян в Бахмуте
В тренде

ВСУ за сутки отразили 28 атак россиян в Бахмуте

Общие новости
(1 голосов)

Об оперативной обстановке на фронте от Генштаба

ВСУ за сутки отразили 28 атак россиян в Бахмуте

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 30 марта, сообщает, что подразделения Сил обороны Украины отразили более 60 атак армии РФ на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Билогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка. В частности, в Бахмуте отражены 28 атак россиян.

Также в течение среды россияне нанес 5 ракетных и 25 авиационных ударов, совершили 34 обстрела из реактивных систем залпового огня. Генштаб предупреждает, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружена. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

Россияне обстреливают из артиллерии районы населенных пунктов по всей линии столкновения, а также у государственной границы в Сумской и Харьковской областях.

Между тем, авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ПВО Воздушных Сил ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.

Украинские ракетчики и артиллеристы, в то же время, поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов врага.

По теме
yellow-arrow
В Минобороны Британии назвали количество убитых и раненых солдат РФ за время войны
yellow-arrow
Украина получила от США грант на более чем миллиард долларов. Известно, на что пойдут эти средства
yellow-arrow
Генштаб: Россияне усилили "фильтрационные" мероприятия во временно оккупированном Крыму
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде