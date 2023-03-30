ВСУ за сутки отразили 28 атак россиян в Бахмуте

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 30 марта, сообщает, что подразделения Сил обороны Украины отразили более 60 атак армии РФ на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Билогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка. В частности, в Бахмуте отражены 28 атак россиян.

Также в течение среды россияне нанес 5 ракетных и 25 авиационных ударов, совершили 34 обстрела из реактивных систем залпового огня. Генштаб предупреждает, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружена. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

Россияне обстреливают из артиллерии районы населенных пунктов по всей линии столкновения, а также у государственной границы в Сумской и Харьковской областях.

Между тем, авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ПВО Воздушных Сил ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.

Украинские ракетчики и артиллеристы, в то же время, поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов врага.