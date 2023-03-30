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Прошлись по артиллерийским системам РФ. Генштаб предоставил актуальные данные по потерям оккупантов

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Полтысячи единиц личного состава

Прошлись по артиллерийским системам РФ. Генштаб предоставил актуальные данные по потерям оккупантов

ТРО Медиа

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 172900 (+560) человек ликвидировано,
  • танков – 3610 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 6974 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 2671 (+12) ед,
  • РСЗО – 526 (+0) ед,
  • средства ПВО – 278 (+1) ед,
  • самолетов – 306 (+0) ед,
  • вертолетов – 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2239 (+0),
  • крылатые ракеты – 911 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5518 (+11) ед,
  • специальная техника – 291 (+3).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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