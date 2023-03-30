Прошлись по артиллерийским системам РФ. Генштаб предоставил актуальные данные по потерям оккупантов
Полтысячи единиц личного состава
ТРО Медиа
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 172900 (+560) человек ликвидировано,
- танков – 3610 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 6974 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 2671 (+12) ед,
- РСЗО – 526 (+0) ед,
- средства ПВО – 278 (+1) ед,
- самолетов – 306 (+0) ед,
- вертолетов – 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2239 (+0),
- крылатые ракеты – 911 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5518 (+11) ед,
- специальная техника – 291 (+3).
Данные уточняются.
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