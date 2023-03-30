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Генштаб: Россияне усилили "фильтрационные" мероприятия во временно оккупированном Крыму

Общие новости
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Устраивают допросы с избиением

Генштаб: Россияне усилили "фильтрационные" мероприятия во временно оккупированном Крыму

Генштаб

Новина українською

В некоторых населенных пунктах временно оккупированной территории Автономной Республики Крым российские захватчики продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека, как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей утренней сводке от 30 марта.

В частности, в Красноперекопске, работники фсб проводят активные контрразведывательные мероприятия с сопровождением унизительных процедур фильтрации, осуществляя раздевание, допросы с избиением гражданского населения и тому подобное.

Напомним, в середине марта взрыв во временно оккупированном Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр" во время их транспортировки. По информации ГУР, российские оккупационные власти Крыма начали эвакуацию с захваченного полуострова.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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Источник:
Генштаб

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