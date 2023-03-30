Генштаб: Россияне усилили "фильтрационные" мероприятия во временно оккупированном Крыму
Устраивают допросы с избиением
Генштаб
В некоторых населенных пунктах временно оккупированной территории Автономной Республики Крым российские захватчики продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека, как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей утренней сводке от 30 марта.
В частности, в Красноперекопске, работники фсб проводят активные контрразведывательные мероприятия с сопровождением унизительных процедур фильтрации, осуществляя раздевание, допросы с избиением гражданского населения и тому подобное.
Напомним, в середине марта взрыв во временно оккупированном Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр" во время их транспортировки. По информации ГУР, российские оккупационные власти Крыма начали эвакуацию с захваченного полуострова.
Популярное сейчас
- ВСУ за сутки отразили 28 атак россиян в Бахмуте
- Скандал вокруг ЧМ U-20, сотня Лео и неугомонная Барселона. Главные новости за 29 марта
- Отец Фати: Когда Барса была значительно хуже, его восстановление форсировали, а теперь он на 100% готов, но не получает время. Он разучился играть?
- Пентагон: Украинцы нанесли россиянам такие потери в бронетехнике, которые никто никогда не мог себе представить
- Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО