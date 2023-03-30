Украина получила от США грант на более чем миллиард долларов. Известно, на что пойдут эти средства

29 марта в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 1 млрд 253 млн долларов США. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Средства предоставлены США через Целевой фонд Всемирного банка, в рамках четвертого дополнительного финансирования для проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE).

Грантовое финансирование будет направлено на обеспечение частичного возмещения расходов Госбюджета в частности на пенсионные выплаты, поддержку отдельных программ государственной социальной помощи (помощи для ВПО), обеспечение оплаты труда работников государственных органов, сотрудников ГСЧС и работников ЗВО.

С начала полномасштабного вторжения рф, Украина получила от Соединенных Штатов Америки уже 15,5 млрд долларов США в форме грантов.