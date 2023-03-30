В Минобороны Британии назвали количество убитых и раненых солдат РФ за время войны

Более 220 000 российских военных и наемников погибли или получили ранения с начала полномасштабного вторжения, об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он добавил, что данные цифры – это оценка Соединенных Штатов Америки. Его цитирует британский телеканал новостей Sky News.

"Российские войска имеют некоторые действительно значительные и глубокие системные проблемы".

В феврале британская разведка заявила, что с начала вторжения в феврале 2022 года Россия и ее силы ЧВК, вероятно, понесли потери от 175 000 до 200 000 человек. Они добавили, что эта цифра включает от 40 000 до 60 000 погибших.