В Минобороны Британии назвали количество убитых и раненых солдат РФ за время войны
Однако это не их оценка
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Более 220 000 российских военных и наемников погибли или получили ранения с начала полномасштабного вторжения, об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он добавил, что данные цифры – это оценка Соединенных Штатов Америки. Его цитирует британский телеканал новостей Sky News.
"Российские войска имеют некоторые действительно значительные и глубокие системные проблемы".
В феврале британская разведка заявила, что с начала вторжения в феврале 2022 года Россия и ее силы ЧВК, вероятно, понесли потери от 175 000 до 200 000 человек. Они добавили, что эта цифра включает от 40 000 до 60 000 погибших.
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