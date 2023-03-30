Нужны многоцелевые истребители. В Воздушных силах рассказали о новой тактике российской авиации
Речь о бомбах
РБК
В Воздушных силах рассказали о новой угрозе со стороны врага, речь о сбросе бомб в прифронтовой зоне. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат.
Российская авиация сбрасывает крылатые корректируемые авиабомбы, не залетая в зоны поражения ПВО Украины. Это новая тактика оккупантов, для противодействия Украине нужны многоцелевые истребители.
"Это новая угроза, которая появилась перед нами. Бомбы по полтонны летят десятки километров. С этим надо что-то делать. Не только средствами ПВО, которые мы ждем, а все же усиливать давление и работу с западными партнерами по созданию авиационной коалиции и предоставлению Украине истребителей".
Напомним, 24 марта российские Су-35 осуществили пуски 11 управляемых авиабомб по Сумской области.
Популярное сейчас
- 1984-й. Как Лобановский едва не ушел из Динамо после провала в чемпионате
- В Минобороны Британии назвали количество убитых и раненых солдат РФ за время войны
- Алексею Михайличенко - 60 лет: что вы знаете о легендарном игроке Динамо? Квиз
- Командующий Сухопутных войск ВСУ – о ситуации в Бахмуте: Идет наиболее интенсивная фаза боев
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО
- Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо
Новости по теме
- 09:36 Украинские РФ ударила ракетой по пункту незламності в Константиновке и атаковала Сумщину управляемыми авиабомбами
- 00:41 Украинские Авианаводчики и курсы выживания для авиаторов. Игнат уточнил, чему украинские летчики учились во Франции
- 23:50 Украинские Зеленский: Каждый российский убийца должен понимать: ордер - это лучшее, что может с ним произойти