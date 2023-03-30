Нужны многоцелевые истребители. В Воздушных силах рассказали о новой тактике российской авиации

В Воздушных силах рассказали о новой угрозе со стороны врага, речь о сбросе бомб в прифронтовой зоне. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Российская авиация сбрасывает крылатые корректируемые авиабомбы, не залетая в зоны поражения ПВО Украины. Это новая тактика оккупантов, для противодействия Украине нужны многоцелевые истребители.

"Это новая угроза, которая появилась перед нами. Бомбы по полтонны летят десятки километров. С этим надо что-то делать. Не только средствами ПВО, которые мы ждем, а все же усиливать давление и работу с западными партнерами по созданию авиационной коалиции и предоставлению Украине истребителей".

Напомним, 24 марта российские Су-35 осуществили пуски 11 управляемых авиабомб по Сумской области.